Vaccini, Toti vuole obbligare medici e infermieri liguri (Di domenica 14 marzo 2021) La liguria avanza la proposta del vaccino obbligatorio per il personale sanitario. liguria, si pensa al vaccino obbligatorio per personale sanitario su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) Laa avanza la proposta del vaccino obbligatorio per il personale sanitario.a, si pensa al vaccino obbligatorio per personale sanitario su Notizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Toti: Liguria valuta legge per obbligo sanitari #liguria - Gianlustella : Questi sono gli amici di Berlusconi e Salvini L’importante è sapere sempre molto bene chi sono gli avversari polit… - Ameridiem : RT @ItaliaaTavola: Dopo il caso di un'infermiera no vax trovata positiva all'ospedale San Martino di Genova. Il Governatore Toti lavora a u… - ItaliaaTavola : Dopo il caso di un'infermiera no vax trovata positiva all'ospedale San Martino di Genova. Il Governatore Toti lavor… - DoctorWho744 : RT @Gianlustella: Invito tutti a resistere. Eventuali provvedimenti contro medici e sanitari che non si vaccinano dovranno essere subito i… -