Vaccini, Aifa: 'Ingiustificato allarme su sicurezza AstraZeneca' (Di domenica 14 marzo 2021) 'Ingiustificato l'allarme sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca'. Lo scrive in una nota l'Agenzia italiana del farmaco, sottolineando che i casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) 'l'sulladel vaccino'. Lo scrive in una nota l'Agenzia italiana del farmaco, sottolineando che i casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del ...

Advertising

RaiNews : #AstraZeneca, presidente dell'#Aifa Palù a #mezzorainpiù: 'Molta emotività: non c'è alcun rischio, occorre cautela' - ciropellegrino : Ministero della Salute bastona le Regioni che fanno da sole su #vaccino #AstraZeneca: «Le uniche autorità che posso… - ladyonorato : +++COVID, AIFA DISPONE DIVIETO UTILIZZO DI UN LOTTO VACCINI ASTRAZENECA+++ ACCERTAMENTI IN CORSO IN COORDINAMENTO CON EMA - MiaomiaoCh : RT @DavidPuente: In merito ai casi di decesso e i vaccini anti #Covid19 #AstraZeneca, ecco quanto riportato da @Aifa_ufficiale questa sera:… - matildesjt : RT @DavidPuente: In merito ai casi di decesso e i vaccini anti #Covid19 #AstraZeneca, ecco quanto riportato da @Aifa_ufficiale questa sera:… -