Una tempesta favorì lo sbarco dei primi occidentali in Giappone

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 marzo 2021) Siamo nel 1542 ed una nave portoghese diretta in Cina va a sbattere, durante una, contro le scogliere del Kyushu. I portoghesi, popolo di navigatori, stanno navigando da tempo nei mari orientali. L’equipaggio della nave rimane alla deriva per molti giorni, affamato e tra tantissime sofferenze. Ma isi sono come al solito accoglienti, anche se all’inizio un po’ diffidenti. Pian piano si cerca di stabilire un contatto con questi nuovi arrivati da terre lontane. Ci si scruta vicendevolmente e si cerca di trarre vantaggi reciproci, sia commerciali che culturali. Si stabilisce così che un vascello, almeno una volta all’anno, proti pellicce, indumenti di lana e altre novità per la gioia del popolo dagli occhi a mandorla. In seguito anche spagnoli scaricano nei portisi tessuti, orologi, tabacco ed armi da ...