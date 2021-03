Torino-Inter, infortunio per Baselli: ecco le sue condizioni (Di domenica 14 marzo 2021) Brutte notizie per Davide Nicola che, nel corso della gara contro l’Inter, è costretto a sostituire Daniele Baselli per un problema fisico Brutte notizie per Davide Nicola che, nel corso della gara contro l’Inter, è costretto a sostituire Daniele Baselli per un problema fisico. Il centrocampista granata aveva ricevuto un colpo pochi minuti prima dell’Intervallo. Il classe 1992, nelle prossime ore, si sottoporrà agli esami strumentali che faranno chiarezza sulle reali condizioni e gli eventuali tempi di recupero in vista del prossimo match contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Brutte notizie per Davide Nicola che, nel corso della gara contro l’, è costretto a sostituire Danieleper un problema fisico Brutte notizie per Davide Nicola che, nel corso della gara contro l’, è costretto a sostituire Danieleper un problema fisico. Il centrocampista granata aveva ricevuto un colpo pochi minuti prima dell’vallo. Il classe 1992, nelle prossime ore, si sottoporrà agli esami strumentali che faranno chiarezza sulle realie gli eventuali tempi di recupero in vista del prossimo match contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

