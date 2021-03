Tommaso Zorzi segue Francesco Monte su Instagram ed esplode la polemica – VIDEO (Di domenica 14 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha tolto il “segui” su Instagram a Giulia Salemi (ma anche a Guenda Goria e Maria Teresa Ruta e un’altra 50ina di persone) scatenando il caos in rete. La bomba è letteralmente esplosa quando il vincitore del Grande Fratello Vip ha incominciato a seguire Francesco Monte. Tommaso Zorzi segue Francesco Monte su Instagram ed... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 marzo 2021)ha tolto il “segui” sua Giulia Salemi (ma anche a Guenda Goria e Maria Teresa Ruta e un’altra 50ina di persone) scatenando il caos in rete. La bomba è letteralmente esplosa quando il vincitore del Grande Fratello Vip ha incominciato a seguiresued... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - domenicalive : Alba Parietti CHOC! 'Tommaso Zorzi lo sento tutti i giorni!' L'amicizia che non ci aspettavamo! #DomenicaLive ?? - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - Redqueen311 : Quando ti mordi il labbro è illegale lo sai? #tzvip @tommaso_zorzi - justfaithnsoul : Io che sogno @stefyorlando e @SimoGianlorenzi nel video di Babilonia con loro! @tommaso_zorzi Eligreg, Francesco O… -