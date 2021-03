“Tocca a lei!”. Isola dei Famosi, ora è ufficiale. A prendere il posto di Carolina Stramare sarà la super vip del momento (Di domenica 14 marzo 2021) Isola dei Famosi, svelata la concorrente che prenderà il posto dell’ex Miss Italia Carolina Stramare. Quest’ultima, come ricorderete, ha dovuto abbandonare prima ancora di mettere piede sull’Isola, per motivi personali. Lunedì 15 marzo prenderà il via il reality condotto da Ilary Blasi e che vede la partecipazione del nuotatore Massimiliano Rosolino nei panni di inviato speciale e di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi come opinionisti. Fermata dal Covid, invece, l’altra opinionista Elettra Lamborghini che, comunque, sarà in collegamento da casa. A questo punto non c’è più tempo da perdere, le lancette dell’orologio si muovono inesorabilmente verso la prima puntata della quindicesima edizione del fortunato programma iniziato nel lontano 19 settembre del 2003 su Rai2. Nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 marzo 2021)dei, svelata la concorrente che prenderà ildell’ex Miss Italia. Quest’ultima, come ricorderete, ha dovuto abbandonare prima ancora di mettere piede sull’, per motivi personali. Lunedì 15 marzo prenderà il via il reality condotto da Ilary Blasi e che vede la partecipazione del nuotatore Massimiliano Rosolino nei panni di inviato speciale e di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi come opinionisti. Fermata dal Covid, invece, l’altra opinionista Elettra Lamborghini che, comunque,in collegamento da casa. A questo punto non c’è più tempo da perdere, le lancette dell’orologio si muovono inesorabilmente verso la prima puntata della quindicesima edizione del fortunato programma iniziato nel lontano 19 settembre del 2003 su Rai2. Nel ...

