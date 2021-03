Sci freestyle | cancellata la gara di Coppa del Mondo di dual moguls ad Almaty

Leggi su oasport

(Di domenica 14 marzo 2021) Si sarebbe dovuta svolgere oggi la tappa dideldi scidedicata alad, in Kazakistan. A causa delle pessime condizioni meteo gli organizzatori sono stati costretti ad annullare le gare, per evitare situazioni di pericolo per gli atleti. La situazione di classifica, quindi, non cambia con l’australiano Matt Graham che conserva la leadership nella graduatoria di specialità con 289 punti, seguito dal transalpino Benjamin Cavet (271 punti). Tra le donne resta in vetta la fantastica francese Perrine Laffont con 445 punti, l’atleta più vicina è la transalpina Anri Kawamura con 270 punti. Foto: Lapresse