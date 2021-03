SBK | il Covid - 19 ferma Davies | sarà assente ai test di Misano

(Di domenica 14 marzo 2021) Non inizia certo nel migliore dei modi l'avventura di Chazcon il Team Go Eleven . Dopo il brutto tempo che ha falcidiato idi Jerez impedendo ai top rider di scendere in pista, il- ...

Advertising

simcopter : RT @gponedotcom: Chaz Davies positivo al COVID, niente test a Misano: Il pilota gallese ha contratto il Virus nelle scorse settimane. Ora è… - DanielDavies13 : RT @gponedotcom: Chaz Davies positivo al COVID, niente test a Misano: Il pilota gallese ha contratto il Virus nelle scorse settimane. Ora è… - gponedotcom : Chaz Davies positivo al COVID, niente test a Misano: Il pilota gallese ha contratto il Virus nelle scorse settimane… - DanieleFassina : RT @P300it: SBK | CHAZ DAVIES POSITIVO AL COVID-19 di Alyoska Costantino Troverete l'articolo sulla nostra pagina Facebook. - motosprint : #SBK, il #Covid ferma #Davies: sarà assente ai test di Misano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Covid

Motorsport.com, Edizione: Italia

... ' La scorsa settimana Chaz Davies è risultato positivo al- 19! Fortunatamente il test pcr ..., Chaz Davies cerca il riscatto: 'Sono qui per vincere'Il sei volte iridatoè una persona attenta e sensibile non solo nell'ambito motociclistico, ... Ascoltare ogni giorno le notizie relative al19 mi hanno fatto impazzire. In questo periodo ho ...MotoGP: VIDEO - In periodo così particolare abbiamo ospitato tantissimi personaggi importantissimi della MotoGP, dai piloti ai manager, passando per grandi campioni del passato e del futuro. E stiamo ...Chaz Davies non sarà presente ai test di Misano per essere risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana. Il gallese è già negativo, ma non può viaggiare perché deve rispettare i giorni di quaran ...