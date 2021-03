Roma, la rabbia dei tifosi: 'Arbitraggio effetto della lettera' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma - La rabbia dei tifosi per il risultato, per la prestazione della Roma e per un Arbitraggio discutibile . Parma - Roma discussa sui social dai supporter giallorossi , una prestazione anonima ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021)- Ladeiper il risultato, per la prestazionee per undiscutibile . Parma -discussa sui social dai supporter giallorossi , una prestazione anonima ...

Advertising

Claugod82 : Noi combattiamo per far rispettare la regolarità del campionato e in maniera atavica il solito arbitraggio,la solit… - sportli26181512 : Roma, la rabbia dei tifosi: 'Arbitro mediocre, ma i giocatori sono addormentati': I romanisti recriminano un calcio… - HCE__ : RT @CorSport: #Roma, la rabbia dei tifosi: 'Arbitro mediocre, ma i giocatori sono addormentati' ?? - CorSport : #Roma, la rabbia dei tifosi: 'Arbitro mediocre, ma i giocatori sono addormentati' ?? - giuditt14369016 : @NosapaiD @CarloCalenda @EnricoLetta @pdnetwork Io penso che Virginia Raggi non sia il diavolo ma penso che sia ina… -