Rinvio Juventus-Napoli | Piccinini | “La Roma ha ragione | a marzo andrebbe evitato”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sandroanalizza la polemica tra lae la Lega Serie A per lo stranoal 7 aprile di, recupero della terza giornata di campionato originariamente calendarizzato per il 17: “Al di là del regolamento che ha consentito alla Lega di andare incontro a, è comprensibile il disappunto della. Questa decisione non riguarda solo Juve e, riguarda anche le squadre che si stanno giocando l’ingresso in Champions. Ainoltrato, quando ti giochi cose importanti, la Lega dovrebbe considerare questo elemento. Il disappunto e la richiesta dellaè più che legittima”. SportFace.

ROMA - Ieri la Roma aveva inviato un duro comunicato alla Lega per chiedere le motivazioni deldi- Napoli dal 17 marzo al 7 aprile. Questo pomeriggio la Lega ha risposto al club giallorosso con una lettera , spiegando la regolarità della decisione, come previsto dallo Statuto. ...Ieri la Roma ha inviato una lettera alla Lega per chiedere delucidazioni suldi Juve - Napoli dal 17 marzo al 7 aprile e oggi è arrivata la missiva di risposta della ...del recupero tra...“Lo spostamento di Juventus-Napoli è consentito dalle regole vigenti: i 15 giorni menzionati nell’articolo 29 dello Statuto si riferiscono a impegni dei club legati alle coppe europee e, quindi, non è ...Dopo la dura lettera della Roma sul rinvio di Juventus-Napoli al prossimo 7 aprile, la Lega risponderà al club giallorosso Continua la battaglia per la questione Juventus-Napoli. Dopo che il dialogo ...