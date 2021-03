Parigi-Nizza 2021 | Schachmann vince la generale | la classifica finale

(Di domenica 14 marzo 2021) Maximilianper il secondo anno di fila la. Il tedesco ha sfruttato una caduta di Primoz Roglic, maglia gialla prima dell’ultima tappa e uscito dalla top ten dopo una sfortunata scivolata con mancato inseguimento sulle ruote del gruppo. Sul podio vanno così il russo Aleksandr Vlasov e lo spagnolo Ion Izaguirre. Il miglior italiano è Fabio Aru, 26° a 6’33” di ritardo. LA1. Maximilian(Ger) in 28h49’51” 2. Aleksandr Vlasov (Rus) +0’19” 3. Ion Izaguirre (Spa) +0’23” 4. Lucas Hamilton (Aus) +0’41” 5. Tiesj Benoot (Bel) +0’42” 6. Guillaurme Martin (Fra) +1’14” 7. Jack Haig (Aus) +1’18” 8. Matteo Jorgenson (Usa) +1’29” 9. Aurelien Paret Peintre (Fra) +1’31” 10. Gino Mader (Sui) +1’32” 15. ...

sportface2016 : #Ciclismo, la classifica finale della #ParisNice2021: bis di #Schachmann, #Roglic esce dalla top ten. #Aru miglior… - CentotrentunoC : #ParisNice | Fabio #Aru conclude 26° una #ParigiNizza entusiasmante con il colpo di scena finale: vittoria al tedes… - SpazioCiclismo : Stravolgimenti inattesi per l'ultima tappa della #ParisNice, con Primoz Roglic che perde una corsa che sembrava orm… - mondialinet : Parigi-Nizza 2021, arriva il ribaltone: Schachmann bis in maglia gialla, Roglic a bocca asciutta -… - RSIsport : ????? L'ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza è costata cara a Roglic, caduto e feritosi a una coscia. Lo sloveno…

Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo) ha vinto a La Colmiane la settima e penultima tappa della Parigi-Nizza, conquistando il terzo successo in quattro giorni nella corsa e rafforzando il primo posto in classifica. Roglic ha battuto lo svizzero Gino Mader, protagonista di una lunga fuga e ... Maximilian Schachmann vince per il secondo anno di fila la Parigi-Nizza. Il tedesco ha sfruttato una caduta di Primoz Roglic, maglia gialla prima dell'ultima tappa e uscito dalla top ten dopo una ... Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) vince l'ultima tappa della Parigi-Nizza 2021 davanti al francese Christophe Laporte (Cofidis). La frazione, però, ha visto soprattutto consumarsi il dramma di ...