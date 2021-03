“Nessuna madre vuole che il figlio sia preso in giro”: la Parietti a Domenica Live sulla showgirl ex di Francesco Oppini (Di domenica 14 marzo 2021) Alba Parietti è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso insieme al figlio Francesco Oppini e la fidanzata Cristina Tomasini, per parlare del rapporto che si era creato all’interno della casa del Grande Fratello VIP tra il figlio e Dayane Mello. La gelosia della fidanzata La relazione tra i due infatti aveva creato qualche tensione e gelosia per la fidanzata del figlio: “Ci sono stati dei comportamenti che non mi sono piaciuti – ha detto Cristina – delle intimità che si sono instaurate, con Dayane, ad esempio. Ma capire certe dinamiche che si creano nella Casa, da fuori è difficile. Non mi sono neanche voluta scagliare contro di lei. La produzione mi ha proposto di fare un incontro diretto. Non ho accettato. Ho aspettato che Francesco uscisse per parlare. Gli ho ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 marzo 2021) Albaè stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso insieme ale la fidanzata Cristina Tomasini, per parlare del rapporto che si era creato all’interno della casa del Grande Fratello VIP tra ile Dayane Mello. La gelosia della fidanzata La relazione tra i due infatti aveva creato qualche tensione e gelosia per la fidanzata del: “Ci sono stati dei comportamenti che non mi sono piaciuti – ha detto Cristina – delle intimità che si sono instaurate, con Dayane, ad esempio. Ma capire certe dinamiche che si creano nella Casa, da fuori è difficile. Non mi sono neanche voluta scagliare contro di lei. La produzione mi ha proposto di fare un incontro diretto. Non ho accettato. Ho aspettato cheuscisse per parlare. Gli ho ...

Advertising

BadAgente : @mvvdy1 Non sei sua madre, non sei sua sorella e non sei una sua amica, non ti deve nessuna spiegazione - edigram : @GiorgiaMeloni Mia madre 86enne cardiopatica in #Abruzzo ha fatto richiesta il 4 febbraio ad oggi nessuna risposta… - CriKristina : @GuidoCrosetto Nel Lazio le prenotazioni vanno a gonfie vele. Io non ho avuto nessuna difficoltà a prenotare per mi… - zaynfirstlove : I classici maschi che letteralmente nessuna si caga (neanche la madre stessa) e in qualche modo devono riaffermare… - MikeFuriano : Ma che meditano. Si passano il paradigma di madre in figlia per generazioni senza che nessuna si prenda la briga di… -