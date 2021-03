Manifestazione Black lives matter: nove feriti a Liegi (Di domenica 14 marzo 2021) Il bilancio è di nove feriti dopo i disordini in Belgio in seguito a scontri che si sono verificati a margine di una Manifestazione Black lives matter. Cinque dei nove feriti, riferisce il canale ... Leggi su globalist (Di domenica 14 marzo 2021) Il bilancio è didopo i disordini in Belgio in seguito a scontri che si sono verificati a margine di una. Cinque dei, riferisce il canale ...

_LacieHeartree : RT @jemenfousoui: La storia della donna nera aggredita dalla polizia l’8 marzo in centro città a Liegi (Belgio) ha dato il via ad una manif… - grigorirapture : RT @jemenfousoui: La storia della donna nera aggredita dalla polizia l’8 marzo in centro città a Liegi (Belgio) ha dato il via ad una manif… - Giu_ggiola : RT @jemenfousoui: La storia della donna nera aggredita dalla polizia l’8 marzo in centro città a Liegi (Belgio) ha dato il via ad una manif… - globalistIT : - nontistosotto : RT @jemenfousoui: La storia della donna nera aggredita dalla polizia l’8 marzo in centro città a Liegi (Belgio) ha dato il via ad una manif… -

