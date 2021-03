Lolita Lobosco 2 ci sarà? Ascolti record e attori pronti a tornare sul set

Leggi su optimagazine

(Di domenica 14 marzo 2021)2 cioppure no? Il finale della prima stagione andrà in onda questa sera e questo chiuderà il caso del giorno ma non la storia della protagonista interpretata da Luisa Ranieri che si è detta già pronta asul set barese per il seguito. In realtà sono tanti gli indizi che riguardano il possibile rinnovo della fiction di Rai1 e non solo l’intero cast che ha già confermato la propria disponibilità ma anche gliportati a casa in queste settimane nonostante le polemiche legate all’accendo di Luisa Ranieri e alcuni luoghi comuni. A dire la sua nei giorni scorsi è stato Filippo Scicchitano che nella serie di Rai1 presta il suo volto a Danielo. In un’intervista a DiPiù Tv si è detto pronto asul set e ritrovare proprio la protagonista e tutti gli ...