Liguria | deraglia vagone cisterna a Ventimiglia | tanta paura | nessun danno

Alle 6.30 di domenica. Fortunatamente, il contenitore adibito al trasporto di ossido di etilene era vuoto. GENOVA – per fortuna senza conseguenze. Intorno alle 6.30 di domenica, infatti, un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene è deragliato presso la stazione della città ligure. Per cause ancora in corso di accertamento, un vagone di un treno merci diretto verso la Francia è uscito dai binari. Nel dettaglio, si tratta dell'ultimo vagone del convoglio. Si ipotizza che la causa possa essere legata a ...

Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è deragliato verso le 06:30 alla stazione di Ventimiglia. Non si registrano feriti. Si tratta dell'ultimo vagone di un treno merci diretto verso la Francia. La linea resterà bloccata alcune ore, perché è stata tolta l'alimentazione elettrica per consentire gli interventi nella zona dell'incidente. (ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è deragliato verso le 6.30 alla stazione di Ventimiglia. Non si registrano feriti.