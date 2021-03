Letta nuovo segretario Pd | con 860 si | 2 no | 4 astensioni

Advertising

petergomezblog : Pd, Enrico Letta è il nuovo segretario: “Abbiamo vinto quando siamo stati in coalizione. Dialogo con M5s guidato da… - Agenzia_Ansa : Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito Democratico #AssembleaPD #ANSA - you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta accetta di diventare il nuovo Segretario del #PD - MarcellaMencar1 : RT @petergomezblog: Pd, Enrico Letta è il nuovo segretario: “Abbiamo vinto quando siamo stati in coalizione. Dialogo con M5s guidato da Con… - BRiformista : RT @AndreaMarcucci: Dal primo intervento di Enrico #Letta esce il profilo di un @pdnetwork più orgoglioso, che si candida ad un maggiore pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta nuovo

All'assemblea del partito parla di 'sfida essenziale per rifondare il partito spaccato dalle correnti' e 'costruire uncentrosinistra 'Parlerò con tutti, dal M5s a Renzi dice. E elenca i punti programmatici: dal tema delle donne al rilancio dello Ius soli 'norma di civiltà', al voto ai ...Enricoè ilsegretario del PD Con 860 voti a favore e solo 2 contrar i, Enricoè ufficialmente illeader del Partito Democratico. Quattro invece gli astenuti, con questo esito ..."Buon lavoro al nuovo segretario del Pd Enrico Letta. Superiamo questa fase così dura e guardiamo avanti, al 2050, puntando sulla transizione ecologica del Paese. Insieme possiamo raggiungere obiettiv ...«Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso ...