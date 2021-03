La Regione Piemonte sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca in attesa di verifiche su un decesso (Di domenica 14 marzo 2021) La Regione Piemonte ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti Covid Astrazeneca per accertamenti su un lotto. Nelle scorse ore a Biella è morto un docente a cui sabato era stata iniettata una dose. La decisione di fermare per il momento le inoculazioni, presa dal commissario dell’Unità di crisi Antonio Rinaudo, è “un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso”, ha spiegato l’assessore alla Sanità della Luigi Genesio Icardi. “Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione”. La settimana scorsa in Sicilia sono stati segnalati tre decessi di persone che avevano ricevuto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Laha sospeso in via precauzionale ladelanti Covidper accertamenti su un lotto. Nelle scorse ore a Biella è morto un docente a cui sabato era stata iniettata una dose. La decisione di fermare per il momento le inoculazioni, presa dal commissario dell’Unità di crisi Antonio Rinaudo, è “un atto di estrema prudenza indi verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il”, ha spiegato l’assessore alla Sanità della Luigi Genesio Icardi. “Ad oggi innon era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la”. La settimana scorsa in Sicilia sono stati segnalati tre decessi di persone che avevano ricevuto il ...

