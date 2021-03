Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non conviveranno insieme (Di domenica 14 marzo 2021) All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi erano ormai abituati alla convivenza. Eppure sembra che adesso siano pronti a vivere separatamente. Scopriamo insieme il motivo. Giulia Salemi E Pierpaolo Pretelli NON ANDRANNO A CONVIVERE? – L’ex velino di Striscia La Notizia è stato intervistato da Casa Chi e ha fatto sapere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 14 marzo 2021) All’interno della casa delVip,erano ormai abituati alla convivenza. Eppure sembra che adesso siano pronti a vivere separatamente. Scopriamoil motivo.NON ANDRANNO A CONVIVERE? – L’ex velino di Striscia La Notizia è stato intervistato da Casa Chi e ha fatto sapere L'articolo

Advertising

rtl1025 : ?? #Amadeus: 'In questo momento era anche solo difficile pensare di realizzare quello che abbiamo fatto. #Fiorello è… - lucia60061616 : RT @clownbustercfb: in vista dell'inizio dell'isola dei famosi oggi mi manca la parte non tossica di grande fratello - jessica_zorzina : RT @isabenanti: Sei mesi a difendere Tommaso ( e Francesco ??) al Grande Fratello e ora altri 3 mesi appresso all’ #Isola. Posso affermare c… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Per la gioia dei fan, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò raccontano come procede la loro vita di coppia e co… - iamawhatiam : RT @Luna1992m: Parpiglia ieri disse che non voleva che Tommaso vincesse, perché aveva già vinto portando degli ascolti stellari ad un canal… -