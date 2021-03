Giulia Salemi ringrazia Alessia Marcuzzi e Giulia De Lelli | ecco perché

(Di domenica 14 marzo 2021) Imenti diieri è stata ospite di una diretta Instagram sul profilo di Chi Magazine. Nel corso della live con Valerio Palmieri la bella influencer ha toccato svariati argomenti. Si è parlato anche di progetti lavorativi (come vedremo in seguito) e della grande stima chenutre nei confronti di L'articolo proviene da Novella 2000.

Gli 'alti e bassi' visti nella casa del GF VIP, trae Tommaso Zorzi sembrano essere un ricordo lontano. Almeno per la, che ha avuto note di apprezzamento per il vincitore dello show reality, sottolineando come la sua bravura possa ...Ieri pomeriggioin diretta Instagram con il buon Valerio Palmieri , giornalista di Chi , ha parlato del suo rapporto di coppia con Pierpaolo Pretelli . Anche Maria Teresa Ruta , ospite di Giada Di ...Gli 'alti e bassi' visti nella casa del GF VIP, tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sembrano essere un ricordo lontano. Almeno per la Salemi, che ha avuto note di apprezzamento per il vincitore dello ...Il vincitore del GF Vip e opinionista de L'Isola dei Famosi smaschera un ragazzo di Riccanza dopo le accuse di outing ...