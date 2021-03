Domenica In, Arisa in lacrime: “Brava, mi hai fatto piangere” (Di domenica 14 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arisa è l’ospite di punta di questa puntata di Domenica In, la cantante reduce dal Festival di Sanremo si racconta senza filtri ai microfoni di Rai 1 ma dopo un filmato scoppia in lacrime. La cantante sta vivendo un momento molto felice della sua vita sentimentale e Mara Venier prima di parlare del compagno di Arisa ha mandato la canzone Meraviglioso Leggi su youmovies (Di domenica 14 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è l’ospite di punta di questa puntata diIn, la cantante reduce dal Festival di Sanremo si racconta senza filtri ai microfoni di Rai 1 ma dopo un filmato scoppia in. La cantante sta vivendo un momento molto felice della sua vita sentimentale e Mara Venier prima di parlare del compagno diha mandato la canzone Meraviglioso

