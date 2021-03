Covid, Palù (Aifa): «Su AstraZeneca troppa emotività, il rischio non c’è». E sulle cure in casa: «Arma fondamentale, potenziarle subito» (Di domenica 14 marzo 2021) Nessun nesso causale. Il presidente di Aifa, il professor Giorgio Palù, parla del caso AstraZeneca ribadendo quanto non ci sia al momento alcuna evidenza scientifica che faccia pensare a una responsabilità del vaccino di Oxford sui problemi di salute e decessi registrati negli ultimi giorni. «C’è molta emotività sui vaccini» ha detto il virologo, ospite del programma di Lucia Annunziata, Mezz’ora in più, su Rai3. «Successe anche con quello antinfluenzale. La correlazione di tempo esiste senza dubbio ma non quella causale. Bisogna attendere l’esito degli esami autoptici» ha continuato Palù, ricordando il carattere esclusivamente preventivo delle decisione di alcuni Stati di bloccare i lotti del fArmaco anti-Covid. «Embolie? Numeri bel al di sotto dell’incidenza ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) Nessun nesso causale. Il presidente di, il professor Giorgio, parla del casoribadendo quanto non ci sia al momento alcuna evidenza scientifica che faccia pensare a una responsabilità del vaccino di Oxford sui problemi di salute e decessi registrati negli ultimi giorni. «C’è moltasui vaccini» ha detto il virologo, ospite del programma di Lucia Annunziata, Mezz’ora in più, su Rai3. «Successe anche con quello antinfluenzale. La correlazione di tempo esiste senza dubbio ma non quella causale. Bisogna attendere l’esito degli esami autoptici» ha continuato, ricordando il carattere esclusivamente preventivo delle decisione di alcuni Stati di bloccare i lotti del fco anti-. «Embolie? Numeri bel al di sotto dell’incidenza ...

