**Covid: in Lombardia 4.334 casi e 61 morti, oltre 700 in terapia intensiva** (Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono 4.334 nuovi casi di Covid19 nelle ultime 24 ore e ci sono state 61 vittime, che portano a 29.220 il totale da inizio pandemia. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 9,6%, in lieve calo dal 9,8% di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Inci sono 4.334 nuovidi Covid19 nelle ultime 24 ore e ci sono state 61 vittime, che portano a 29.220 il totale da inizio pandemia. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 9,6%, in lieve calo dal 9,8% di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione d… - lucatelese : In Lombardia novecento anziani in fila in mezzo alla strada per il vaccino, perché l’azienda sanitaria sbaglia le c… - fattoquotidiano : STOP AGLI INTERVENTI PROGRAMMATI La Regione Lombardia: 'Crescente pressione sui reparti, tenere i posti per pazient… - mapivi63 : RT @SkyTG24: Covid, in Lombardia 4.334 nuovi casi su 45.013 tamponi - Virus1979C : Covid:in Lombardia oltre 700 ricoverati in terapia intensiva -