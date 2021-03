Coronavirus, 21.315 nuovi casi e 264 morti. I ricoverati in terapia intensiva tornano a quota 3mila: è il dato più alto da metà dicembre (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 21.315 i nuovi contagi da Coronavirus accertati nel nostro Paese su un totale di 273.966 test (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività si attesta quindi al 7,78%, in aumento rispetto al 6,98 di ieri. Ancora alto il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono decedute a causa del Covid 264 persone. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, continua il trend negativo di ricoveri: al netto degli ingressi e delle uscite, sono stati occupati altri 365 posti letto nei reparti ordinari e 100 nelle terapie intensive. Il totale dei pazienti ricoverati in rianimazione, quindi, torna sopra quota 3mila, un dato che non si vedeva da metà dicembre. Con la differenza che in quel periodo le ospedalizzazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 21.315 icontagi daaccertati nel nostro Paese su un totale di 273.966 test (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività si attesta quindi al 7,78%, in aumento rispetto al 6,98 di ieri. Ancorail numero dei: nelle ultime 24 ore sono decedute a causa del Covid 264 persone. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, continua il trend negativo di ricoveri: al netto degli ingressi e delle uscite, sono stati occupati altri 365 posti letto nei reparti ordinari e 100 nelle terapie intensive. Il totale dei pazientiin rianimazione, quindi, torna sopra, unche non si vedeva da. Con la differenza che in quel periodo le ospedalizzazioni ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 14/03/21 • Attualmente positivi: 531.266 • Deceduti: 102.145 (+264) • Dimessi/Guariti: 2.589.731 (… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 marzo: 21.315 nuovi casi e 264 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 21.315 nuovi casi su 273.966 tamponi e altri 264 morti #coronavirus - qn_lanazione : Il #coronavirus in Italia, 21.315 casi e 264 morti. I dati di domenica #14marzo - AsarkoS_ : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 14/03/21 • Attualmente positivi: 531.266 • Deceduti: 102.145 (+264) • Dimessi/Guariti: 2.589.731 (+9.835) •… -