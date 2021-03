Bologna-Sampdoria 3-1 | Barrow | Svanberg e Soriano regalano i tre punti a Mihajlovic Ai blucerchiati non basta Quagliarella

(Di domenica 14 marzo 2021) Al “Dall’Ara” si affrontanoper la 27a giornata di Serie A 2020-21.no 4 minuti allaper mettere paura alla squadra di: grave errore di Schouten, di cui non approfitta in pieno Thorsby che da solo dinanzi a Skorupski colpisce il palo. Al 19? è sempre laa rendersi pericolosa:per Damsgaard che tira dai venti metri e chiama alla parata il portiere polacco del. Al 27? a passare, però, sono gli emiliani: azione di Palacio sulla destra, cross perche di testa insacca alle spalle di Audero per l’1-0. Dieci minuti dopo, al 37? è la Samp ad andare in gol conche al volo, su cross di Augello, batte Skorupski e regala il momentaneo ...

Advertising

SkySport : BOLOGNA-SAMP 3-1 Risultato finale ? ? #Barrow (27') ? #Quagliarella (37') ? #Svanberg (41') ? #Soriano (70') ??… - DiMarzio : #BolognaSampdoria, le formazioni ufficiali - DiMarzio : Le parole di Claudio #Ranieri dopo #BolognaSamp - zazoomblog : Serie A Torino-Inter 0-0 Parma-Roma 0-0 (LIVE). Bologna-Sampdoria 3-1 - #Serie #Torino-Inter #Parma-Roma - zazoomblog : Bologna-Sampdoria 3-1: Mihajlovi? può sorridere - #Bologna-Sampdoria #Mihajlovi? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sampdoria

Claudio Ranieri, allenatore della, ha parlato al termine del match contro il: le sue dichiarazioni a Sky ...Così l'allenatore del, Sinisa Mihajlovic, dopo la vittoria dei suoi contro lanella 27giornata di Serie A. "All'intervallo, nonostante fossimo in vantaggio, mi sono arrabbiato in ...Un Bologna cinico e concreto batte una buona Sampdoria, ben messa in campo, ottenendo così tre punti meritati e preziosi per il prosieguo del campionato. Iniziano meglio i blucerchiati che vanno ...Su due gol dei rossoblù, il tecnico della Sampdoria chiama in causa l'arbitraggio di Irrati: "Due dei tre gol del Bologna sono nati da due punizioni concesse a loro, ma che erano a nostro favore a mio ...