Titanic: com'era lei da giovane? Assomigliava davvero a Kate Winslet? Tutti ricordano l'attrice che impersonificava Kate Winslet da vecchia nel Titanic. Ma come era veramente da giovane? Somigliava all'attrice? Il suo nome è Gloria Stuart. È un'attrice che vanta una carriera di tutto rispetto. Ha iniziato a recitare da giovanissima e ha incantato moltissime persone con la sublime bellezza. Tutti la ricordano nella veste di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

