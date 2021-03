«Sospensione dei brevetti, l’Europa è totalmente opaca e sbaglia strategia» (Di domenica 14 marzo 2021) «Sulla Sospensione dei brevetti siamo davanti a una assenza di trasparenza totale. l’Europa e il mondo occidentale stanno perdendo la guerra globale dei vaccini perché hanno fondato un sistema basato su scienza e mercati chiusi. Ma noi, come tante organizzazioni nel mondo, continueremo a lottare per cambiare il sistema e rendere la ricerca scientifica un bene comune». Ugo Pagano, professore di politica economica all’università di Siena, si occupa del tema vaccini per il Forum disuguaglianze e diversità fondato da Fabrizio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 14 marzo 2021) «Sulladeisiamo davanti a una assenza di trasparenza totale.e il mondo occidentale stanno perdendo la guerra globale dei vaccini perché hanno fondato un sistema basato su scienza e mercati chiusi. Ma noi, come tante organizzazioni nel mondo, continueremo a lottare per cambiare il sistema e rendere la ricerca scientifica un bene comune». Ugo Pagano, professore di politica economica all’università di Siena, si occupa del tema vaccini per il Forum disuguaglianze e diversità fondato da Fabrizio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Sospensione dei Darsena choc: manifestazione dei collettivi nella Milano quasi zona rossa Anche da stamattina, l'area della Darsena e dei Navigli è piuttosto blindata, in vista dell'ultimo ...controlli dell'Unità Annonaria della Polizia locale di Milano hanno invece portato alla sospensione ...

A cena con Andrea Inglese e Stanley Kubrick • Le parole e le cose² Quella che si chiama Prosa in prosa - Inglese ne ha fatto parte - fa della sospensione della ...Coleotteri cosa c'entra? Alla fine del film scopri che è tutto una grandiosa messa in scena dei ...

Sospensione dei brevetti, pressing su Draghi per dire no a Big Pharma | il manifesto Il Manifesto BRINDISI.Incontro cobas in regione per integrazione scolastica Il Cobas di Brindisi , unitamente al Cobas di Lecce, ha svolto una intensa attività in questa settimana a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori della integrazione scolastica pugliese rivolta a m ...

COVID: LANCIANO ZONA ROSSA, CHIUSI NIDI E INFANZIA FINO AL 6 APRILE LANCIANO – Nuova ordinanza del sindaco di Lanciano Mario Pupillo che ha prorogato fino al 6 aprile la sospensione della didattica in presenza dei nidi, sia comunali che privati, e delle scuole ...

