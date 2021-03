Sondaggi politici: Pd in calo, crescono FdI e M5S (Di sabato 13 marzo 2021) Cala il Pd nei Sondaggi politici e crescono Fratelli d’Italia e M5s. E’ quanto emerge dalle intenzioni di voto all’8 marzo, con lo scostamento rispetto al primo di marzo, rilevate dall’Istituto Piepoli con un’indagine su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne composto da 500 intervistati (interviste condotte con metodo CATI/CAW). La Lega rimane invariata al primo posto con il 23,5%, seguita dal Pd al 18,5% (-1). Al terzo posto Fratelli d’Italia con il 17,5% (+0,5), seguito da M5S con il 16,5% (+0,5), Forza Italia con il 6,5% (invariata). Altri partiti al 5,5% (+0,5), poi Leu invariata al 3% e infine Europa e Italia Viva al 2,5% (con la prima stabile e Iv che perde lo 0,5%). Parla di quadro “sostanzialmente stabile” Livio Gigliuto, vicedirettore dell’Istituto Piepoli: “Si registra un calo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Cala il Pd neiFratelli d’Italia e M5s. E’ quanto emerge dalle intenzioni di voto all’8 marzo, con lo scostamento rispetto al primo di marzo, rilevate dall’Istituto Piepoli con un’indagine su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne composto da 500 intervistati (interviste condotte con metodo CATI/CAW). La Lega rimane invariata al primo posto con il 23,5%, seguita dal Pd al 18,5% (-1). Al terzo posto Fratelli d’Italia con il 17,5% (+0,5), seguito da M5S con il 16,5% (+0,5), Forza Italia con il 6,5% (invariata). Altri partiti al 5,5% (+0,5), poi Leu invariata al 3% e infine Europa e Italia Viva al 2,5% (con la prima stabile e Iv che perde lo 0,5%). Parla di quadro “sostanzialmente stabile” Livio Gigliuto, vicedirettore dell’Istituto Piepoli: “Si registra un...

