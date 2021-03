Si rovescia autocisterna | fiume di latte sulla strada

(Di sabato 13 marzo 2021) Usmate Velate (Monza e Brianza) - Incidente spettacolare, anche se per fortuna senza feriti poche ore fa. A Usmate Velate, in via del Lavoro, si è ribaltata un'che trasportava. ...

Un'ambulanza ha trasportato il conducente dell'autocisterna, un uomo di 45 anni, in ospedale a Monza per un controllo.