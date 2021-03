Serie A, Genoa-Udinese: Ballardini con Shomurodov e Pandev, Gotti punta su Llorente. Le formazioni ufficiali (Di sabato 13 marzo 2021) Tutto pronto al "Ferraris", per Genoa-Udinese.I due allenatori hanno sciolto le riserve per la sfida di questa sera al Ferraris. È Shomurodov a fare coppia con Pandev per il Genoa, mentre Strootman a centrocampo completa la linea mediana con Badelj e Zajc. L'Udinese invece punta su Pereyra dietro a Llorente.Di seguito i due undici che si affronteranno in campo.Genoa (3-5-2)Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Pandev.Udinese (3-5-1-1)Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Tutto pronto al "Ferraris", per.I due allenatori hanno sciolto le riserve per la sfida di questa sera al Ferraris. Èa fare coppia conper il, mentre Strootman a centrocampo completa la linea mediana con Badelj e Zajc. L'invecesu Pereyra dietro a.Di seguito i due undici che si affronteranno in campo.(3-5-2)Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra;(3-5-1-1)Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra;

Advertising

delfinomania : In bocca al lupo a Giacomo Camplone, primo pescarese ad arbitrare una partita di Serie A. Questa sera il fischietto… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Genoa-Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE - infobetting : Genoa-Udinese (13 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici - gemin_steven98 : RT @SkySport: Genoa-Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE - sportface2016 : #GenoaUdinese, le formazioni ufficiali -