Prandelli: «Vlahovic eccezionale. Il terzo gol è qualità… Ora sono stanco» (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore: «Il merito e' di Vlahovic, perchè si allena con determinazione e sa ascoltare. La terza rete è solo qualità del calciatore, non si può allenare quel gesto tecnico. Ora deve trovare equilibrio, perchè le aspettative saranno sempre maggiori» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore: «Il merito e' di, perchè si allena con determinazione e sa ascoltare. La terza rete è solo qualità del calciatore, non si può allenare quel gesto tecnico. Ora deve trovare equilibrio, perchè le aspettative saranno sempre maggiori» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

zazoomblog : Vlahovic prende per mano la Fiorentina e salva Prandelli (per ora) - #Vlahovic #prende #Fiorentina #salva - sportli26181512 : Prandelli: 'Bravo Eysseric, Ribery non voleva uscire. Vlahovic? Il merito è suo': Prandelli: 'Bravo Eysseric, Riber… - FirenzePost : Prandelli: «Vlahovic eccezionale. Il terzo gol è qualità… Ora sono stanco» - Fiorentina_NL : RT @marcodellolio: #fiorentina Vlahovic non e’ da serie A, Ribery e’ finito, la squadra ha mollato Prandelli! Pensate alle prossime ...la S… - BombeDiVlad : ????#Fiorentina, #Prandelli elogia #Vlahovic: “Merito suo, ora parte complicata” ??Le parole del tecnico… -