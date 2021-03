Polmoniti comunitarie | desametasone riduce degenza

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 13 marzo 2021): il trattamento conoralela durata dellaospedaliera in terapia intensiva ma aumenta le riospedalizzazioni Il trattamento aggiuntivo conoralei tempi die i ricoveri in Terapia Intensiva in pazienti adulti ospedalizzati con(CAP). Questi i risultati principali di un trial recentemente pubblicato su the… L'articolo Corriere Nazionale.