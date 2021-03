Pd: il delegato più giovane, 'sì a Letta ma nuovi dirigenti e stop gioco delle sedie' (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar (Adnkronos) - Il Pd deve "rinnovare la classe dirigente e dire basta al gioco delle sedie in cui ci sono sempre gli stessi". Lo dice Giovanni Crisanti, 21 anni, il più giovane delegato all'Assemblea del Pd che non potendo intervenire domani alla riunione del Parlamento dem, convocato solo come seggio elettorale e quindi senza dibattito, ha deciso di postare il suo discorso sulla sua pagina Facebook. "Da quando sono iscritto al Pd nessun segretario ha terminato il suo corso naturale della segreteria", premette Crisanti, che ieri sera ha partecipato a una riunione con 250 giovani del Pd per un confronto in vista dell'Assemblea. "Io sono orgoglioso di essere in un partito con idee diverse e con aree plurali", spiega il giovane delegato aggiungendo: "E' anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar (Adnkronos) - Il Pd deve "rinnovare la classe dirigente e dire basta alin cui ci sono sempre gli stessi". Lo dice Giovanni Crisanti, 21 anni, il piùall'Assemblea del Pd che non potendo intervenire domani alla riunione del Parlamento dem, convocato solo come seggio elettorale e quindi senza dibattito, ha deciso di postare il suo discorso sulla sua pagina Facebook. "Da quando sono iscritto al Pd nessun segretario ha terminato il suo corso naturale della segreteria", premette Crisanti, che ieri sera ha partecipato a una riunione con 250 giovani del Pd per un confronto in vista dell'Assemblea. "Io sono orgoglioso di essere in un partito con idee diverse e con aree plurali", spiega ilaggiungendo: "E' anche ...

Advertising

AndreaRomano9 : Non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (#Casalino o chiunque altro) definisca il @pdnetwork un corpo con “can… - libromanianet : Loro ti osservano, Loro ti ascoltano, Loro sanno sempre dove sei, eppure i vertici de nuovo ordine annaspano nel pa… - jo19N26 : @SavaxSFN Ero più per Matheus, ma ho delegato tutta la catena di sx a costruire di più. Giocatore serio Matheus. - CiroCierro : RT @NapoliUilm: ???????????????????????? ???????????????? ?????? #Fincantieri a #Castellammare la #Uilm dopo diverso tempo rientra nella #RSU con il neo eletto de… - UilmCampania : RT @NapoliUilm: ???????????????????????? ???????????????? ?????? #Fincantieri a #Castellammare la #Uilm dopo diverso tempo rientra nella #RSU con il neo eletto de… -

Ultime Notizie dalla rete : delegato più Pesca e nuovo regolamento europeo, Coldiretti "Bene per la tracciabilità ma no a eccessivi tecnicismi" ... di fatto, strozza quelle più piccole e non risolve i problemi." "I nostri pescatori - affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - che ...

Vaccini, AstraZeneca taglia ancora le forniture all'Ue. Patheon Thermo Fisher firma lettera di intenti per produzione di massa in Italia Lo scorso 25 febbraio , infatti, l'amministratore delegato Pascal Soriot aveva detto davanti al ... febbre, mal di testa, dolore al braccio gli effetti collaterali più 'condivisi' La sede europea della ...

... di fatto, strozza quellepiccole e non risolve i problemi." "I nostri pescatori - affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e ilConfederale Bruno Rivarossa - che ...Lo scorso 25 febbraio , infatti, l'amministratorePascal Soriot aveva detto davanti al ... febbre, mal di testa, dolore al braccio gli effetti collaterali'condivisi' La sede europea della ...