Parma | i convocati di D’Aversa per la Roma

Il tecnico gialloblù Roberto D'Aversa ha convocato per la gara contro la Roma, in programma domani alle 15.00 al Tardini e valida per la 27a giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 25 calciatori: Portieri: Colombi, Sepe, Turk;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè, Zirkzee.

