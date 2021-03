Monteforte Irpino | scoperto altro commerciante “ribelle” | blitz in palestra Clienti in fuga

(Di sabato 13 marzo 2021) Aumentano le infrazioni alla normativa anti-covid da parte di commercianti e artigiani. I carabinieri hannoin Campania un’altraaperta abusivamente. E’ successo a, in provincia di Avellino. Campania, carabinieri scopronoaperta: multatie istruttori A insospettire i militari dell’Arma il continuo via vai di persone vestite con abiti sportivi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... dopo aver osservato quegli anomali movimenti, hanno effettuato un blitz in una palestra die scoperto quello che sospettavano. Il maldestro tentativo di fuga di cinque "atleti ...... dopo aver osservato quegli anomali movimenti, hanno effettuato un blitz in una palestra die scoperto quello che sospettavano. Il maldestro tentativo di fuga di cinque "atleti ...Per questo nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano, dopo una segnalazione di alcuni residenti della zona, hanno effettuato un blitz in una palestra ...Per questo nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano, dopo aver osservato quegli anomali movimenti, hanno effettuato un blitz in una palestra di ...