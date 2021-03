Milan-Napoli, signori si va in scena (Di sabato 13 marzo 2021) signori si va in scena, domenica è la prima della lunga settimana di Gattuso, quella tipo – si intende – senza coppe, con qualche infortunato in meno e la certezza che tutte le incertezze siano rientrate dopo la strana vittoria contro il Bologna. Zone rosse restringono le città e la pandemia scivola a flussi e non si arresta. Un anno di chiusure e libertà a singhiozzi, un anno di progetto calcistico che si adagia su una ridondante lirica di vittimismo. Mercato, assenti, infortunati, nazionali e la corsa all’indietro dei gamberi da giornale che, pur di non raccontare ciò che vedono, trasformano una squadra competitiva in una banda di mezze calzette. Alt. Finalmente la settimana è arrivata. Sulla strada di campagna, Vladmir ed Estragon con le maglie di Koulibaly ed Insigne e due sciarpe belle azzurre, aspettano invano Godot. Il cambiamento tanto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021)si va in, domenica è la prima della lunga settimana di Gattuso, quella tipo – si intende – senza coppe, con qualche infortunato in meno e la certezza che tutte le incertezze siano rientrate dopo la strana vittoria contro il Bologna. Zone rosse restringono le città e la pandemia scivola a flussi e non si arresta. Un anno di chiusure e libertà a singhiozzi, un anno di progetto calcistico che si adagia su una ridondante lirica di vittimismo. Mercato, assenti, infortunati, nazionali e la corsa all’indietro dei gamberi da giornale che, pur di non raccontare ciò che vedono, trasformano una squadra competitiva in una banda di mezze calzette. Alt. Finalmente la settimana è arrivata. Sulla strada di campagna, Vladmir ed Estragon con le maglie di Koulibaly ed Insigne e due sciarpe belle azzurre, aspettano invano Godot. Il cambiamento tanto ...

