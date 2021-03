Milan | Cassano | “E’ una squadra che può aprire un ciclo” | News

Advertising

PianetaMilan : @acmilan , #Cassano : 'E' una squadra che può aprire un ciclo' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - SimoPoli12 : RT @scar15385: Cassano deve farsi i gargarismi con la candeggina e dopo forse può pronunciare la parola Milan - gilnar76 : Cassano: «Sul #Milan di Pioli ho una visione molto chiara» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - Milanistiblog : RT @scar15385: Cassano deve farsi i gargarismi con la candeggina e dopo forse può pronunciare la parola Milan - ste_ciak : RT @scar15385: Cassano deve farsi i gargarismi con la candeggina e dopo forse può pronunciare la parola Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cassano

Pianeta Milan

Su twitchdifende Ronaldo dalle critiche e dice: 'La Juve da 26 anni fallisce sempre non ha lo status delle big, del Bayern Monaco, del...in Italia, può vincere ancora i prossimi 20 ...torna a parlare della Juve e di CR7 'E la colpa non è del singolo giocatore Zidane, Del Piero o Higuain, ma non ha lo status delle big come Bayern, Liverpool o'. 'Si accontentano di ...Cassano ha chiarito che se la società darà a fiducia a Pioli il Milan potrà aprire un ciclo nel giro di 2-3 anni Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha analizzato la stagione del Milan gettando ...L’ex attaccante di Roma, Milan ed Inter, Antonio Cassano, nella puntata di Bobo TV in onda su Twitch, ha commentato l’eliminazione della Juventus dalla Champions League: “Discutere Cristiano Ronaldo è ...