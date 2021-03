Microsoft e la sfida a Google per pagare il giornalismo (Di sabato 13 marzo 2021) Google e Facebook stanno facendo pressioni per far sì che gli Stati Uniti d’America non facciano come l’Australia: hanno quindi chiesto a loro di retribuire il giornalismo, ma Microsoft si è schierata dalla parte dei Repubblicani e dei Democratici per “detronizzare questi re del digitale”, come si legge sul sito leganerd.com. LEGGI ANCHE –> L’allarme rosso hacker, lanciato via Twitter, per tutte le aziende che usano Exchange di Microsoft Il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha testimoniato a una seduta del Congresso e ha manifestato tutta la propria approvazione nei confronti di un possibile disegno di legge che possa essere in grado di unire tutte le fazioni politiche negli Stati Uniti nella lotta contro le Big Tech dei social network. Questa scelta non deve stupire: Smith è sempre stato ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 13 marzo 2021)e Facebook stanno facendo pressioni per far sì che gli Stati Uniti d’America non facciano come l’Australia: hanno quindi chiesto a loro di retribuire il, masi è schierata dalla parte dei Repubblicani e dei Democratici per “detronizzare questi re del digitale”, come si legge sul sito leganerd.com. LEGGI ANCHE –> L’allarme rosso hacker, lanciato via Twitter, per tutte le aziende che usano Exchange diIl presidente di, Brad Smith, ha testimoniato a una seduta del Congresso e ha manifestato tutta la propria approvazione nei confronti di un possibile disegno di legge che possa essere in grado di unire tutte le fazioni politiche negli Stati Uniti nella lotta contro le Big Tech dei social network. Questa scelta non deve stupire: Smith è sempre stato ...

