Lukaku dice no a Guardiola | ecco i motivi per cui il belga non partirà

Romelu Lukaku è finito nella lista degli attaccanti che vorrebbe Pep Guardiola ma il belga non si muoverà da Milano. I motivi C'è solo l'Inter per Romelu Lukaku. C'è solo l'Inter a tal punto che – riporta La Gazzetta dello Sport – il belga avrebbe rifiutato un invito ufficiale a presentarsi sul palco di Sanremo in coppa con Ibrahimovic. Big Rom è concentrato sullo scudetto da conquistare con i nerazzurri e non vuole distrazioni, a cominciare dal mercato. Già l'anno scorso il Manchester City di Guardiola aveva sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione: l'Inter non aveva aperto, Lukaku neppure ma la linea non si è interrotta. Pep vuole un attaccante per la prossima stagione e oltre al numero 9 dell'Inter ci sono anche Haaland e Kane.

