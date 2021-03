Liga 2020/2021, frena l’Atletico Madrid: 0-0 in casa del Getafe (Di domenica 14 marzo 2021) Pesante battuta d’arresto per l’Atletico Madrid. La capolista della Liga 2020/2021 infatti non va oltre lo 0-0 in casa del Getafe nella ventisettesima giornata, un risultato che permette al Real di avvicinarsi a -6. Soprattutto però l’occasione è ghiotta per il Barcellona, che con una vittoria contro l’Huesca potrebbe portarsi a sole quattro lunghezze dagli uomini di Simeone. La cronaca – Fin dai primi minuti l’Atletico prova a spingere forte, con Llorente e Carrasco molto attivi sulle fasce. Il Getafe però riesce a difendersi con ordine e concede pochissimi spazi agli uomini di Simeone, che faticano a creare pericoli eccezion fatta per un paio di conclusioni dello stesso Carrasco. Si va quindi negli spogliatoi per l’intervallo con il ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Pesante battuta d’arresto per. La capolista dellainfatti non va oltre lo 0-0 indelnella ventisettesima giornata, un risultato che permette al Real di avvicinarsi a -6. Soprattutto però l’occasione è ghiotta per il Barcellona, che con una vittoria contro l’Huesca potrebbe portarsi a sole quattro lunghezze dagli uomini di Simeone. La cronaca – Fin dai primi minutiprova a spingere forte, con Llorente e Carrasco molto attivi sulle fasce. Ilperò riesce a difendersi con ordine e concede pochissimi spazi agli uomini di Simeone, che faticano a creare pericoli eccezion fatta per un paio di conclusioni dello stesso Carrasco. Si va quindi negli spogliatoi per l’intervallo con il ...

