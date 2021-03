Laura, 60 anni, professione rider: “Vecchia? Faccio 300 km a settimana in bici” (Di sabato 13 marzo 2021) In sella alla sua amata mountain bike percorre 300 chilometri a settimana per le strade di Milano. Ma non lo fa (solo) per passione. Laura Morelli lavora come rider, i ciclofattorini che effettuano consegne a domicilio. Nulla di strano, se non fosse che a novembre compirà 61 anni. Cresciuta a Verdello e bergamasca doc, laureata in arte al Dams di Bologna, Laura da cinque anni si è trasferita nel capoluogo. E da gennaio del 2019 ha deciso di cambiare vita… “Ho svolto molti lavori prima, quasi tutti legati al mondo dell’arte, la mia passione – racconta tra una consegna e l’altra – . In giro per l’Italia e per il mondo. Sempre con contratto a termine. Poi, due anni fa, ho iniziato a notare questi “cubetti gialli” che giravano in bici per le vie milanesi, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) In sella alla sua amata mountain bike percorre 300 chilometri aper le strade di Milano. Ma non lo fa (solo) per passione.Morelli lavora come, i ciclofattorini che effettuano consegne a domicilio. Nulla di strano, se non fosse che a novembre compirà 61. Cresciuta a Verdello e bergamasca doc, laureata in arte al Dams di Bologna,da cinquesi è trasferita nel capoluogo. E da gennaio del 2019 ha deciso di cambiare vita… “Ho svolto molti lavori prima, quasi tutti legati al mondo dell’arte, la mia passione – racconta tra una consegna e l’altra – . In giro per l’Italia e per il mondo. Sempre con contratto a termine. Poi, duefa, ho iniziato a notare questi “cubetti gialli” che giravano inper le vie milanesi, ...

Advertising

LiaCapizzi : Ecco lo sport femminile in Italia. L' atleta incinta deve concludere il contratto, è la prassi. E arriva pure, come… - laura_lavespa : Dieci anni che mi sopportate oh! ??#IlMioAnniversarioDiTwitter - giorgiobigi1 : @LauraMlb7 Buongiorno Laura .. ha frequentato il Volta e ha piu' di 35 anni :) - faustagf : @robertodp1958 @laura_lavespa In realtà non posso, lo fanno solo fino a 59 anni ?? - laura_ceruti : @BimbiMeb Scusi sig @EnricoLetta ma lei forse si sbaglia con un altro! Io sento Renzi da anni parlare solo di futur… -