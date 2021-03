Juve, l'addio di CR7 è Real "Mendes lavora al ritorno" (Di sabato 13 marzo 2021) Rumors forti da Madrid, Zidane: "Sapete l'affetto che abbiamo per lui...". Intanto accolto il ricorso dei due club: il recupero col Napoli slitta al 7 aprile Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Rumors forti da Madrid, Zidane: "Sapete l'affetto che abbiamo per lui...". Intanto accolto il ricorso dei due club: il recupero col Napoli slitta al 7 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Juve addio Messi e Cristiano Ronaldo, fine di un'epoca ... i due marziani arrancano e la carta d'identità non gioca a loro favore: il tempo dell'addio non è ... Il discorso tra Ronaldo e la Juve invece è diverso , anzitutto perché il portoghese ha ancora un ...

