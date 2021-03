Incidente mortale alle porte di Olbia (Di sabato 13 marzo 2021) Un violento scontro frontale non ha lasciato scampo a due vittime. Fuggito e successivamente fermato il conducente della monovolume grigia Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoIntorno alle ore 15,30 sulla statale 125 orientale sarda, all’uscita di Olbia, all’altezza dell’ex bowling è avvenuto un terribile Incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, un’auto grigia guidata da un professionista olbiese, avrebbe invaso la corsia, forse dopo un sorpasso, centrando una Fiat Panda verde che arrivava dal senso opposto con a bordo due persone. Impatto violentissimo La piccola utilitaria è finita contro un muretto, le due persone all’interno sono morte sul colpo. Si tratta degli olbiesi Antonio Derosas, noto Antonello, classe 1959, muratore e volontario dell’associazione Oftal, e ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 marzo 2021) Un violento scontro frontale non ha lasciato scampo a due vittime. Fuggito e successivamente fermato il conducente della monovolume grigia Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoIntornoore 15,30 sulla statale 125 orientale sarda, all’uscita di, all’altezza dell’ex bowling è avvenuto un terribile. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, un’auto grigia guidata da un professionista olbiese, avrebbe invaso la corsia, forse dopo un sorpasso, centrando una Fiat Panda verde che arrivava dal senso opposto con a bordo due persone. Impatto violentissimo La piccola utilitaria è finita contro un muretto, le due persone all’interno sono morte sul colpo. Si tratta degli olbiesi Antonio Derosas, noto Antonello, classe 1959, muratore e volontario dell’associazione Oftal, e ...

