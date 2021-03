Il Marsiglia batte il Brest 3-1, Milik in gol (Di sabato 13 marzo 2021) Seconda vittoria consecutiva del Marsiglia in Ligue 1. Oggi la squadra di Sampaoli ha battuto il Brest per 3-1 e si è portata momentaneamente al quinto posto in classifica. La partita è stata aperta allo scadere del primo tempo da un gol di Milik dopo un’azione personale conclusasi con un preciso diagonale. Nella ripresa il pareggio del Brest con un colpo di testa di Brassier. A due minuti dal termine, gol di Thauvin e, in pieno recupero, un’altra rete per Cuisance. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Seconda vittoria consecutiva delin Ligue 1. Oggi la squadra di Sampaoli ha battuto ilper 3-1 e si è portata momentaneamente al quinto posto in classifica. La partita è stata aperta allo scadere del primo tempo da un gol didopo un’azione personale conclusasi con un preciso diagonale. Nella ripresa il pareggio delcon un colpo di testa di Brassier. A due minuti dal termine, gol di Thauvin e, in pieno recupero, un’altra rete per Cuisance. L'articolo ilNapolista.

