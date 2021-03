Il bidone | la lumaca | la notte al museo | Gattuso - Milan in 10 momenti cult

(Di sabato 13 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Gattuso e il Milan è una storia di trofei, scherzi e aneddoti. Soprattutto questi. Come quella volta che Rino mangiò unaa pranzo per una scommessa. Oppure quando Ibra lo gettò neldell'immondizia perché "faceva il duro". Milan - Napoli vedrà il ritorno di Ringhio a San Siro da allenatore degli azzurri. Il ...Gattuso e il Milan è una storia di trofei, scherzi e aneddoti. Soprattutto questi. Come quella volta che Rino mangiò unaa pranzo per una scommessa. Oppure quando Ibra lo gettò neldell'immondizia perché "faceva il duro". Milan - Napoli vedrà il ritorno di Ringhio a San Siro da allenatore degli azzurri. Il ...