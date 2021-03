If On A Winter' s Night | Four Travelers è un inquietante adventure game disponibile gratuitamente da oggi

Leggi su eurogamer

(Di sabato 13 marzo 2021) Se siete interessati ad un'avventura punta e clicca particolare, allora potreste dare un'occhiata a If On A's, titolo che, fra l'altro, ricorda il ben noto romanzo di Italo Calvino, "Se una notte d'inverno un viaggiatore". Il gioco èa partire dasu Itch.io e, dettaglio interessante, è completamente gratis. If On A'sè una storia divisa in quattro archi narrativi, ambientato durante un ballo in maschera degli anni 20, tenuto a bordo di un treno. Ogni arco ha come protagonista un personaggio diverso, ognuno con le sue personali storie da affrontare. Leggi altro...