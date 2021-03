I complottisti no vax e la ‘traduzione’ di Astra Ze Neca in romeno (Di sabato 13 marzo 2021) È triste e deprimente leggere alcune notizie che circolano sul web. Questa volta l’ultima ‘trovata’ dei complottisti no vax ha a che fare con una presunta traduzione del vaccino AstraZeNeca. Secondo questi personaggi, scindendo AstraZeNeca in Astra Ze Neca, si arriverebbe a scoprire un qualcosa di inquietante. Infatti, se mettiamo la scritta “Astra Ze Neca” su Google Translate scopriremo che la traduzione dal romeno è ‘cioè uccidere le stelle’. E da lì apriti cielo. LEGGI ANCHE –> La bufala del comunicato di AIFA con «l’elenco dei lotti di AstraZeNeca ritirati» I complottisti hanno iniziato a accusare AstraZeNeca di un misterioso ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 13 marzo 2021) È triste e deprimente leggere alcune notizie che circolano sul web. Questa volta l’ultima ‘trovata’ deino vax ha a che fare con una presunta traduzione del vaccinoZe. Secondo questi personaggi, scindendoZeinZe, si arriverebbe a scoprire un qualcosa di inquietante. Infatti, se mettiamo la scritta “Ze” su Google Translate scopriremo che la traduzione dalè ‘cioè uccidere le stelle’. E da lì apriti cielo. LEGGI ANCHE –> La bufala del comunicato di AIFA con «l’elenco dei lotti diZeritirati» Ihanno iniziato a accusareZedi un misterioso ...

