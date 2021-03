Hellas Verona-Sassuolo | Boga il pericolo numero uno | ecco come fermarlo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 marzo 2021) Da dimenticare l’ultima uscita in campionato della squadra di Ivan Juric. La sconfitta contro il Milan ha messo in luce dei limiti difensivi preoccupanti. L’ha dovuto fronteggiare non delle individualità incredibili, ma un ottimo gioco corale. Il prossimo avversario è ildi Roberto De Zerbi. I neroverdi amano mantenere il possesso del pallone (squadra con il maggior possesso palla in Serie A) e presentano dei calciatori formidabili, soprattutto in zona offensiva. Iluno inè sicuramente Jeremie. L’ex Chelsea ha grandi capacità nel saltare l’uomo e creare superiorità in attacco. Ivan Juric studia le mosse e le scelte adatte per limitarne le abilità., nonostante il ...