Francesco Totti parla del Covid: “Dovevo ricoverarmi, solo a letto, un incubo” (Di sabato 13 marzo 2021) Intervistato dal Corriere della Sera Francesco Totti ha raccontato la sua esperienza di malato di Covid. L’ex capitano dell’As Roma ha contratto il virus a fine Novembre e solo qualche mese prima aveva perso il padre per la stessa patologia, è stato curato a casa ma dopo alcuni giorni doveva essere ricoverato ma non ha voluto, nonostante la sua saturazione preoccupasse anche i medici. Francesco-Totti-solonotizie24Francesco Totti: “E’ stato un incubo: ci sono voluto 24 giorni per guarire” Totti ha raccontato d’aver preso il Coronavirus in forma aggressiva, ha capito quanto era grave solo dopo alcuni giorni che i sintomi non accennavano a svanire: per l’ex calciatore sono stati giorni ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Intervistato dal Corriere della Seraha raccontato la sua esperienza di malato di. L’ex capitano dell’As Roma ha contratto il virus a fine Novembre equalche mese prima aveva perso il padre per la stessa patologia, è stato curato a casa ma dopo alcuni giorni doveva essere ricoverato ma non ha voluto, nonostante la sua saturazione preoccupasse anche i medici.notizie24: “E’ stato un: ci sono voluto 24 giorni per guarire”ha raccontato d’aver preso il Coronavirus in forma aggressiva, ha capito quanto era gravedopo alcuni giorni che i sintomi non accennavano a svanire: per l’ex calciatore sono stati giorni ...

Advertising

Fabs006 : RT @tizianosmile1: Tweet di apprezzamento per Ilary Blasi, Francesco Totti e la loro meravigliosa famiglia. ?? #Verissimo - flottero : @GretaSalve Intanto ho scoperto che Francesco Totti se la sua vista brutta, lo roccantera' domani da Fazio - eptra86 : @Elisabeth_JKT48 Francesco Totti = Lisa - HartleyJnr : RT @90sfootball: Francesco Totti vs Paolo Montero. - m_bulut1983 : RT @90sfootball: Francesco Totti vs Paolo Montero. -