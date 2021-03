Draghi rassicura su AstraZeneca. Ma adesso molti lo rifiutano. Ema e Aifa escludono un nesso tra il vaccino e i decessi. La psicosi però sta dilagando, e non solo in Italia (Di sabato 13 marzo 2021) Nessun rischio con il vaccino AstraZeneca. I controlli delle autorità sanitarie sono in corso e le indagini della magistratura pure, partendo da quelle portate avanti dalle Procure di Catania e Siracusa. Nonostante alcuni decessi dopo la somministrazione del vaccino dell’azienda anglo-svedese, per la stessa Agenzia Italiana del farmaco non c’è alcuna prova che gli effetti avversi siano legati al medicinale e il premier Mario Draghi ieri ha ribadito che la campagna vaccinale va avanti. Il presidente del consiglio ha cercato di porre un freno al dilagare della psicosi, ma la paura è tanta e come se non bastasse proprio ieri è stato fatto circolare tramite alcune chat anche un falso comunicato dell’Aifa in cui vengono posti dubbi su altri due lotti del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Nessun rischio con il. I controlli delle autorità sanitarie sono in corso e le indagini della magistratura pure, partendo da quelle portate avanti dalle Procure di Catania e Siracusa. Nonostante alcunidopo la somministrazione deldell’azienda anglo-svedese, per la stessa Agenziana del farmaco non c’è alcuna prova che gli effetti avversi siano legati al medicinale e il premier Marioieri ha ribadito che la campagna vaccinale va avanti. Il presidente del consiglio ha cercato di porre un freno al dilagare della, ma la paura è tanta e come se non bastasse proprio ieri è stato fatto circolare tramite alcune chat anche un falso comunicato dell’in cui vengono posti dubbi su altri due lotti del ...

