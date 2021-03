Decreto Draghi in Pdf: il testo definitivo con le nuove restrizioni Covid e i congedi (Di sabato 13 marzo 2021) C'è il testo definitivo del nuovo Decreto Draghi con le ulteriori misure restrittive che entreranno in vigore lunedì prossimo 15 marzo e lo saranno fino al 6 aprile . Il Dl è stato firmato dal ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) C'è ildel nuovocon le ulteriori misure restrittive che entreranno in vigore lunedì prossimo 15 marzo e lo saranno fino al 6 aprile . Il Dl è stato firmato dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didatti… - NicolaPorro : ?? Le chiusure con decreto di #Draghi, l’allarmismo sui #vaccini #AstraZeneca e i 3,5 milioni di dipendenti pubblici… - feralbasola : RT @Irishsara1980: Il Presidente #Draghi annuncia le nuove misure non in piena notte, non sulla sua pagina Facebook personale, ma da un cen… - _Melamore_ : RT @ilmarziano1: Fratelli d'Italia L'Italia è rossa Le scuole son chiuse I bar in sommossa La solita storia Colora la zona Decreto di Roma… - bon1z : RT @ilmarziano1: Fratelli d'Italia L'Italia è rossa Le scuole son chiuse I bar in sommossa La solita storia Colora la zona Decreto di Roma… -